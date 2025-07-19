En çok tercih edilen 10 üniversite şehri (yaşam ve eğitim karşılaştırmalı)

İSTANBUL



Neden tercih ediliyor?



Türkiye’nin en fazla üniversite barındıran, akademik çeşitlilik ve sektör bağlantıları en yüksek şehri. Staj, etkinlik, yurt dışı programları ve mezun sonrası kariyer açısından neredeyse sınırsız olanak sunuyor.

Avantajlar:

60’tan fazla üniversite seçeneği

Sektörle iç içe eğitim imkânı

Sosyal ve kültürel yaşamın merkezi

Erasmus ve değişim programı çeşitliliği



Dezavantajlar:

Yüksek kira ve yaşam maliyeti

Yoğun trafik ve uzun ulaşım süreleri

Kalabalık kampüsler ve kontenjanlar



Öne çıkan üniversiteler:

Boğaziçi, İstanbul, İTÜ, Marmara, Galatasaray, YTÜ, MEF, Sabancı, Koç, Özyeğin, İstanbul Medipol