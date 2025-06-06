En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları

Fen liseleri neden önemli?

Fen liseleri, özellikle mühendislik, sağlık ve temel bilim alanlarına yönelmek isteyen öğrenciler için kritik bir altyapı sunuyor. Nitelikli öğretmen kadroları, güçlü laboratuvar imkanları ve disiplinli akademik yapıları sayesinde öğrencilerini hem ulusal hem de uluslararası başarıya taşıyor.