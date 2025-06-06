En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava giren yüz binlerce öğrenci için tercih süreci büyük önem taşıyor. Fen liseleri, özellikle sayısal alanda başarı hedefleyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim uzmanlarının verilerine göre başarı ortalamaları, üniversite yerleştirme başarıları ve taban puanlar dikkate alınarak hazırlanan “en iyi fen liseleri listesi”, bu yıl da öğrencilerin yol haritasını belirliyor.

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 2

İşte 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin en prestijli ve yüksek puanlı fen liseleri:

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 3

İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İstanbul)

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 4

Ankara Fen Lisesi (Ankara)

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 5

İzmir Fen Lisesi (İzmir)

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 6

İstanbul Erkek Lisesi (Fen Programı) (İstanbul)

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 7

Kabataş Erkek Lisesi (Fen Programı) (İstanbul)

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 8

Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fen Ağırlıklı) (İstanbul)

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 9

Bursa Tofaş Fen Lisesi (Bursa)

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 10

Kayseri Fen Lisesi (Kayseri)

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 11

Adana Fen Lisesi (Adana)

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 12

Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Eskişehir)

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 13

Bu liseler, yalnızca sınav başarılarıyla değil; bilim olimpiyatlarındaki dereceleri, üniversite sınavlarındaki başarı oranları ve mezunlarının prestijli üniversitelere yerleşmeleriyle de öne çıkıyor.

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 14

Fen liseleri neden önemli?
Fen liseleri, özellikle mühendislik, sağlık ve temel bilim alanlarına yönelmek isteyen öğrenciler için kritik bir altyapı sunuyor. Nitelikli öğretmen kadroları, güçlü laboratuvar imkanları ve disiplinli akademik yapıları sayesinde öğrencilerini hem ulusal hem de uluslararası başarıya taşıyor.

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En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları - Resim: 15

Tercih sürecine girmeye hazırlanan öğrenciler için bu liste önemli bir referans niteliği taşıyor. Her öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre doğru liseyi seçmesi, gelecekteki akademik başarıya giden yolda ilk adım olarak görülüyor.

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