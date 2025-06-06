En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları
2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava giren yüz binlerce öğrenci için tercih süreci büyük önem taşıyor. Fen liseleri, özellikle sayısal alanda başarı hedefleyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim uzmanlarının verilerine göre başarı ortalamaları, üniversite yerleştirme başarıları ve taban puanlar dikkate alınarak hazırlanan “en iyi fen liseleri listesi”, bu yıl da öğrencilerin yol haritasını belirliyor.
İşte 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin en prestijli ve yüksek puanlı fen liseleri:
İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İstanbul)
Ankara Fen Lisesi (Ankara)
İzmir Fen Lisesi (İzmir)
İstanbul Erkek Lisesi (Fen Programı) (İstanbul)
Kabataş Erkek Lisesi (Fen Programı) (İstanbul)
Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fen Ağırlıklı) (İstanbul)
Bursa Tofaş Fen Lisesi (Bursa)
Kayseri Fen Lisesi (Kayseri)
Adana Fen Lisesi (Adana)
Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Eskişehir)
Bu liseler, yalnızca sınav başarılarıyla değil; bilim olimpiyatlarındaki dereceleri, üniversite sınavlarındaki başarı oranları ve mezunlarının prestijli üniversitelere yerleşmeleriyle de öne çıkıyor.
Fen liseleri neden önemli?
Fen liseleri, özellikle mühendislik, sağlık ve temel bilim alanlarına yönelmek isteyen öğrenciler için kritik bir altyapı sunuyor. Nitelikli öğretmen kadroları, güçlü laboratuvar imkanları ve disiplinli akademik yapıları sayesinde öğrencilerini hem ulusal hem de uluslararası başarıya taşıyor.
Tercih sürecine girmeye hazırlanan öğrenciler için bu liste önemli bir referans niteliği taşıyor. Her öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre doğru liseyi seçmesi, gelecekteki akademik başarıya giden yolda ilk adım olarak görülüyor.