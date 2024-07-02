Esenyurt'un en iyi liseleri belli oldu! O lise ilçe zirveyi kaptı

Esenyurt'un en iyi liseleri listesi İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Bakın hangi lise Esenyurt'ta birinci oldu...

Esenyurt'un en iyi liseleri belli oldu! O lise ilçe zirveyi kaptı
Esenyurt'un en iyi liseleri belli oldu! O lise ilçe zirveyi kaptı
Editör: Nurullah Aydın
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan öğrenciler ve onların velileri Esenyurt'un en iyi liseleri listesini merak ediyor. Esenyurt'un en iyi liseleri 2024 listesi belli oldu. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı ile öne çıkıyor. İşte Taban puanlarına göre Esenyurt'un en iyi liseleri listesinin merak edilen sıralaması...

ESENYURT'UN EN İYİ LİSELERİ

Esenyurt'un en iyi liseleri

Taban puanı sırasına göre Esenyurt'un en iyi liseleri şu şekilde belirlenmiştir;

1. Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Taban puanı: 435.746

2. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 413.256

3. Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Taban puanı: 407.433

4. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 399.684

5. Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Taban puanı: 377.19

6. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 358.303

Esenyurt'un en iyi liseleri belli oldu! O lise ilçe zirveyi kaptı - Resim : 2

7. Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Taban puanı: 278.502

8. Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 247.799

9. Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 217.401

10. Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 207.684

11. Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 207.447

12. Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 204.133

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# esenyurt # lise
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