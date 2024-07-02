Esenyurt'un en iyi liseleri belli oldu! O lise ilçe zirveyi kaptı
Esenyurt'un en iyi liseleri listesi İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Bakın hangi lise Esenyurt'ta birinci oldu...
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan öğrenciler ve onların velileri Esenyurt'un en iyi liseleri listesini merak ediyor. Esenyurt'un en iyi liseleri 2024 listesi belli oldu. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı ile öne çıkıyor. İşte Taban puanlarına göre Esenyurt'un en iyi liseleri listesinin merak edilen sıralaması...
ESENYURT'UN EN İYİ LİSELERİ
Taban puanı sırasına göre Esenyurt'un en iyi liseleri şu şekilde belirlenmiştir;
1. Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Taban puanı: 435.746
2. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Taban puanı: 413.256
3. Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban puanı: 407.433
4. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Taban puanı: 399.684
5. Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban puanı: 377.19
6. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Taban puanı: 358.303
7. Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban puanı: 278.502
8. Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Taban puanı: 247.799
9. Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Taban puanı: 217.401
10. Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Taban puanı: 207.684
11. Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Taban puanı: 207.447
12. Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Taban puanı: 204.133