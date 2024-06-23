Gençler üniversiteden umudunu kesti! 5 yılda 2 milyon öğrenci üniversiteyi bıraktı

1984 yılında Bilkent Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte başlayan özel üniversiteler furyasında Türkiye, bin kişiye düşen üniversite sayısında Avrupa'da birinci oldu.

"Türkiye'de 1000 kişiye düşen üniversite sayısında avrupa birincisi oldu. Bunun sebebi de üniversite enflasyonu yapıldı. bir alt yapısı oluşturulmadan. bina dikilince üniversite olunuyor sanıldı. bir planlama yapılmadan üniversite enflasyonu yapıldı. herkes üniversiteli oldu ama sonrasında üniversiteli işsiz olmuş oldu."

Plan yapılmadan Üniversiteler açıldı, eğitim seviyesi düştü. Sokaklar ise üniversite mezunu genç işsizlerle doldu. Gençlerin büyük hayallerle gitmek istediği üniversiteler kabusa döndü.

"Temeldeki sorun mevcut üniversite sistemi gençlere ve oradan mezun lan öğrencilere sağlıklı bir meslek sağlama ve iş ve istihdam sağlama ufku vermiyor. içinde bulunduğumuz durum 2019 2022 den sonra sayılar daha çok artıyor. bununla birlikte ağırlaşan ekonomik krizler var. ağırlaşan ekonomik krizler sonrasında da üniversite öğrencileri bir sorgulamaya gidiyor. bu sorgulamanını sonucunda da ben zaten diplomalı işsiz olacağım. bu kağıt hayatta bir karşılığı olmayacak. ben öyleyse büyük umutlarla girdiği üniversiteden kopup başka bir hayata atılmaya çalışıyor. bu mevcut üniversite sisteminin iflas ettiğinin göstergesidir."

Gençlik, Üretimle beraber planlanmayan, meslek kazandırmayan, iş ve istihdam sağlamayan, işsizler ordusu yetiştiren üniversite sisteminden umudu kesiyor. Diplomalı işsiz olmamak için Üniversiteyi bırakıyor.