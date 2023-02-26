Hangi ile ne kadar depremzede öğrenci nakledildi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre illere nakledilen öğrenci sayısı şu şekilde:

Ankara'ya 22 bin 364

Antalya'ya 16 bin 13

Mersin'e 15 bin 611

İstanbul'a 12 bin 44

Konya'ya 9 bin 522

İzmir'e 6 bin 659

Kayseri'ye 5 bin 421

Muğla'ya 5 bin 66

Bursa'ya 4 bin 765

Aydın'a 4 bin 125