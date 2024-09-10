İlk ders zili törenlerle çaldı! 20 milyon öğrenci tatilin ardından ders başı yaptı

3 aylık yaz tatilinin ardından öğretmen ve öğrenciler okula geri döndü. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

1 milyon 250 binin üzerinde öğretmen ve 20 milyon öğrenci sınıflarda yerini aldı.

Türkiye’nin dört bir yanında okul zilleri törenlerle birlikte çaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara’da Çankaya Arjantin İlkokulu’ndaki törene katıldı.

Öğretmen ve öğrencileri bu yıl sistemsel değişimler de bekliyor olacak. Bakan Tekin, yeni müfredatın 9 Eylül itibariyle uygulamaya başladığını açıkladı.

Tekin, her dönem tartışmalara neden olan okul kayıt paralarıyla ilgili de incelemelerin sürdüğünü vurguladı.