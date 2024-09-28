İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz mi? O iddialarla ilgili açıklama geldi

"Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiası ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz mi? O iddialarla ilgili açıklama geldi
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Bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiası paylaşılmıştı.

Kısa sürede gündem olan iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haberlerde ileri sürülenin aksine, Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesinde "tüm öğrencilerin parasız ulaşım ve parasız yemekten faydalanacağı" yönünde herhangi bir duyuru ya da ilanın yapılmadığı aktarılırken "Yayımlanan broşür de Milli Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanan bir broşür değildir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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