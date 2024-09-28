İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz mi? O iddialarla ilgili açıklama geldi
"Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiası ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu haberlerin doğru olmadığı bildirildi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiası paylaşılmıştı.
Kısa sürede gündem olan iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haberlerde ileri sürülenin aksine, Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesinde "tüm öğrencilerin parasız ulaşım ve parasız yemekten faydalanacağı" yönünde herhangi bir duyuru ya da ilanın yapılmadığı aktarılırken "Yayımlanan broşür de Milli Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanan bir broşür değildir." ifadesine yer verildi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 28, 2024
Haberlerde iddia edilenin aksine Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesinde, "tüm öğrencilerin parasız… pic.twitter.com/5U5RsAaLFg
Kaynak: Anadolu Ajansı