İOKBS bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sonuçları açıklandı mı

26 Nisan'da gerçekleşen İOKBS bursluluk sınavının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, 2026 bursluluk sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlara nereden bakılacak ve puan hesaplaması nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu
Binlerce öğrencinin katılımıyla 26 Nisan'da tamamlanan 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ardından gözler MEB'e çevrildi. Sınavın değerlendirme süreci ve sonuçların ilanına ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026tarihinde ilan edilecek. Bu tarihte değerlendirme işlemleri tamamlanmış olacak ve öğrenciler elde ettikleri puanlara göre bursluluk durumlarını öğrenebilecek.

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, MEB'in merkezi sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, resmi platform üzerinden bireysel sonuç belgelerini, sınav performanslarına dair verileri ve detaylı puanlarını görüntüleyebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Optik okuyucu ile yapılan değerlendirmede, öğrencilerin yanlış cevaplarının üçte biri doğru cevaplarından çıkarılarak (3 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde) ham puanlar elde ediliyor. Değerlendirme sürecinin devamı şu şekilde işliyor:

Ham puanların ortalaması ve standart sapması hesaplanarak standart puanlar oluşturuluyor.
Bu puanlar belirli katsayılarla çarpılarak "Toplam Ağırlıklı Standart Puan" belirleniyor.

Sınavda hatalı olduğu tespit edilen soruların doğru cevapları dikkate alınıyor.
İptal edilen sorular puanlama dışı bırakılarak, hesaplama geriye kalan sorular üzerinden yenileniyor.

bursluluk sınavı sonuçları
