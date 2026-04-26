İOKBS puanı nasıl hesaplanır, katsayısı kaç? Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır?

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Bursluluk Sınavı puan hesaplama süreci şu adımlardan oluşur:

Ham Puan Hesaplama: Her test için doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak ham puanlar belirlenir.

Ortalama ve Standart Sapma: Tüm adayların ham puanları üzerinden testlerin ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

Standart Puan (SP): Ham puanlar, test ortalaması ve standart sapma kullanılarak standart puanlara dönüştürülür.

Toplam Puan: Standart puanlar ders katsayılarıyla çarpılır ve elde edilen ağırlıklı puanların toplanmasıyla Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilir.

BURSLULUK SINAVI DERS KATSAYILARI

İOKBS değerlendirmesinde kullanılan ders katsayıları, testlerin puan üzerindeki ağırlığını belirler. Kılavuzdaki bilgilere göre Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler testlerinin tamamının katsayısı 3 olarak uygulanır.

BURS KAZANMAK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?

Burs kazanmak için gereken net sayısı sınavın zorluk düzeyine göre değişse de genel veriler şu şekildedir:

5, 6 ve 7. Sınıf: Yüksek rekabet nedeniyle genellikle 85 ile 92 net aralığı hedeflenmelidir.

8. Sınıf ve Lise Düzeyi: Kontenjan durumuna bağlı olarak 80 net ve üzeri değerler kazanma olasılığını artırır.

Özel Kontenjanlar: Öğretmen çocuğu veya korunmaya muhtaç çocuk gibi kategorilerde baraj daha düşük olup 75-80 net yeterli olabilmektedir.

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Bursluluk sınavında uygulanan sistem gereği her 3 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir. Bu nedenle uzmanlar, puanın düşmemesi için öğrencilerin emin olmadıkları soruları boş bırakmalarının daha sağlıklı olduğunu vurgulamaktadır. Boş bırakılan sorular puan hesaplamasına dahil edilmez.