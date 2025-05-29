İş garantisi en yüksek üniversiteler belli oldu: İşte mezunları hızlı iş bulan üniversiteler

Kariyer.net'in “İşveren İlgi Endeksi” araştırmasında, 2 milyon üyenin özgeçmiş verileri incelendi. Açıköğretim, önlisans, tıp ve diş hekimliği mezunları değerlendirme dışı bırakıldı. 2009 öncesi ve 2019 sonrası mezunlar da analiz dışında tutuldu. Veriler, yüksek lisans yapanların lisans bölümlerine ve çift anadal yapanların özgeçmişlerine ilk ekledikleri bölümlere göre sınıflandırıldı.