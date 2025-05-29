İş garantisi en yüksek üniversiteler belli oldu: İşte mezunları hızlı iş bulan üniversiteler
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri” raporuna göre, lisans mezunlarının yüzde 75,6’sı mezuniyet sonrası istihdam ediliyor. Ancak bazı üniversiteler, bu oranın çok üzerine çıkarak mezunlarını daha kısa sürede iş hayatına kazandırıyor.
Üniversite tercihi yapacak adaylar için istihdam oranları önemli bir kriter haline gelirken, Kariyer.net ve YÖK'ün ortak çalışmasıyla hazırlanan kapsamlı analizde, mezunlarını en hızlı şekilde iş sahibi yapan üniversiteler sıralandı.
Kariyer.net'in “İşveren İlgi Endeksi” araştırmasında, 2 milyon üyenin özgeçmiş verileri incelendi. Açıköğretim, önlisans, tıp ve diş hekimliği mezunları değerlendirme dışı bırakıldı. 2009 öncesi ve 2019 sonrası mezunlar da analiz dışında tutuldu. Veriler, yüksek lisans yapanların lisans bölümlerine ve çift anadal yapanların özgeçmişlerine ilk ekledikleri bölümlere göre sınıflandırıldı.
Araştırmada, 486 bin işverenin gerçekleştirdiği 200 milyon hareket analiz edilerek üniversitelere yönelik işveren ilgisi ölçüldü. Sonuçlara göre:
Galatasaray Üniversitesi (%91,8), devlet üniversiteleri arasında zirvede yer aldı.
Sabancı Üniversitesi (%91,2) ise vakıf üniversiteleri içinde en çok ilgi gören kurum oldu.
Bu iki üniversiteyi Koç Üniversitesi (%80), Boğaziçi Üniversitesi (%79,5) ve Türk-Alman Üniversitesi (%78,5) takip etti.
İşte işverenlerin en fazla ilgi gösterdiği diğer üniversiteler:
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – %76,1
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – %70,4
Özyeğin Üniversitesi – %62,7
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – %60,9
Gebze Teknik Üniversitesi – %60,1
Bu sıralama, mezuniyet sonrası iş bulma sürecinde üniversite tercihlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
Üniversitelerin istihdam performansı, sadece akademik başarı değil, mezunlarının iş dünyasında ne kadar tercih edildiğiyle de ölçülüyor.