İstanbul'da LGS heyecanı dorukta: Öğrenciler ter döktü, veliler gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'daki 581 okulda düzenlenen LGS sınavına 188 bin 129 öğrenci katıldı. Sınav heyecanı sabahın erken saatlerinden itibaren Bakırköy’den Ümraniye’ye kadar kentin dört bir yanında hissedildi. Öğrenciler, görevliler tarafından yapılan kimlik ve belge kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

Öğrencilerin sınavlara, sınav giriş belgeleri, geçerli kimlik kartları, kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi ile girmelerine izin verildi. Güvenlik kontrolleri tamamlanan öğrenciler, sınav salonlarında kendilerine ayrılan yerlere yönlendirildi.

VELİLERİN BEKLEYİŞİ DUYGULU ANLARA SAHNE OLDU

Okul bahçelerinde ve çevre sokaklarda bekleyen veliler ise sınav süresince dua ederek çocuklarının başarısı için umutlarını dile getirdi. Kimi araçlarında, kimi yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturarak sınavın bitmesini bekledi.

Kızı sınava giren Ayşenur Dağlı, yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı: “6. sınıftan bu yana bu güne hazırlanıyoruz. Kızım çok çalıştı. Ona her konuda destek olduk. En çok da ona sevildiğini, başarıdan bağımsız değerli olduğunu hissettirmeye çalıştık.”

Sınava giren öğrenciler, aylar süren hazırlıkların ardından kendilerinden emin ve umut doluydu. Serpil Berra Dağlı, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni kazanmak istediğini dile getirerek, “Kazanırsam çok mutlu olurum. Olmazsa da üzülmem. Bu sınav benim için büyük bir adım.” dedi.

Bir diğer öğrenci Dua Abdellaoui ise zor bir yıl geçirdiklerini ama hedeflerinden vazgeçmediklerini belirtti: “Bugün artık son noktayı koymak istiyorum. Tüm yıl boyunca emek verdim. Umarım emeklerimin karşılığını alacağım.”

İSTANBUL’DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bahçelievler Kuleli Ortaokulu, Avcılar Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu Taksim Ortaokulu ve Ümraniye Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde de sınav yoğunluğu gözlendi. Bazı veliler okul bahçesinde Kur’an-ı Kerim okuyarak sınavın iyi geçmesi için dua etti.

Türkiye saati ile 09.30'da başlayan birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.