İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı
500 tam puanın adeta standart haline geldiği listede hangi okul kaçıncı sırada? Dört köklü lisenin zirveyi paylaştığı, fen ve Anadolu liselerinin kıyasıya yarıştığı İstanbul'un en başarılı 10 eğitim kurumunu sizler için derledik
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde oluşan taban puanlar, İstanbul’daki eğitim kurumlarının başarı grafiğini netleştirdi. 500 tam puana ulaşan dört lise, geleneksel liderliklerini bu yıl da sürdürdü.
Öğrenciler ve veliler, özellikle yabancı dil ağırlıklı eğitim veren köklü kurumlar ile akademik başarılarıyla tanınan fen liselerine yoğun ilgi gösteriyor.
İŞTE İSTANBUL'UN EN İYİ 10 LİSESİ
Fatih Çapa Fen Lisesi - 487,92 Puan
Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce) - 489,01 Puan
Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Almanca) - 493,96 Puan
Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi - 493,96 Puan
Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi - 493,96 Puan
Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi - 495,35 Puan
İstanbul Erkek Lisesi - 500 Puan
Galatasaray Lisesi - 500 Puan
Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) - 500 Puan
Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) - 500 Puan