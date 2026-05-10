İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı

500 tam puanın adeta standart haline geldiği listede hangi okul kaçıncı sırada? Dört köklü lisenin zirveyi paylaştığı, fen ve Anadolu liselerinin kıyasıya yarıştığı İstanbul'un en başarılı 10 eğitim kurumunu sizler için derledik

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde oluşan taban puanlar, İstanbul’daki eğitim kurumlarının başarı grafiğini netleştirdi. 500 tam puana ulaşan dört lise, geleneksel liderliklerini bu yıl da sürdürdü.

Öğrenciler ve veliler, özellikle yabancı dil ağırlıklı eğitim veren köklü kurumlar ile akademik başarılarıyla tanınan fen liselerine yoğun ilgi gösteriyor.

İŞTE İSTANBUL'UN EN İYİ 10 LİSESİ

Fatih Çapa Fen Lisesi - 487,92 Puan

Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce) - 489,01 Puan

Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Almanca) - 493,96 Puan

Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi - 493,96 Puan

Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi - 493,96 Puan

Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi - 495,35 Puan

İstanbul Erkek Lisesi - 500 Puan

Galatasaray Lisesi - 500 Puan

Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) - 500 Puan

Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) - 500 Puan

