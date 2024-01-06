İstanbul'un En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada
İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve onların velileri, İstanbul'un en iyi 10 lisesi listesini merak ediyor. Belirlenen bu liseler arasında hangi lise birinci sırada bulunuyor? İşte yanıtı...
İstanbul'da oturan öğrenci ve veliler bu haber sizi ilgilendiriyor. İstanbul'un en iyi 10 lisesi taban puanı ve yüzdelik dilim karşılaştırmalarına göre belli oldu. Sıralamada Beyoğlu ilçesinde yer alan Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, 500 taban puanı ve 0,01 yüzdelik dilimi ile İstanbul'un en iyi lisesi oldu. Peki sıralamada başka hangi liseler yer alıyor? İşteİstanbul'un En İyi 10 Lisesi listesinin ayrıntıları...
İstanbul'un En İyi 10 Lisesi
Taban puanı ve yüzdelik dilimlere göre İstanbul'un En İyi 10 Lisesi aşağıdaki gibidir;
|
İstanbul'un En İyi 10 Lisesi
|
Sıralama
|
Okul Adı
|
Taban Puanı
|
Yüzdelik
|
1
|
İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|
500
|
0,01
|
2
|
İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi
|
500
|
0,01
|
3
|
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
|
497,468
|
0,06
|
4
|
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
|
497,468
|
0,06
|
5
|
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|
494,202
|
0,16
|
6
|
İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|
491,796
|
0,28
|
7
|
İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi
|
489,005
|
0,37
|
8
|
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|
489,005
|
0,37
|
9
|
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|
488,705
|
0,41
|
10
|
İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
|
488,403
|
0,53