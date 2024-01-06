İstanbul'un En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada

İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve onların velileri, İstanbul'un en iyi 10 lisesi listesini merak ediyor. Belirlenen bu liseler arasında hangi lise birinci sırada bulunuyor? İşte yanıtı...

İstanbul'un En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada
İstanbul'un En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada
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İstanbul'da oturan öğrenci ve veliler bu haber sizi ilgilendiriyor. İstanbul'un en iyi 10 lisesi taban puanı ve yüzdelik dilim karşılaştırmalarına göre belli oldu. Sıralamada Beyoğlu ilçesinde yer alan Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, 500 taban puanı ve 0,01 yüzdelik dilimi ile İstanbul'un en iyi lisesi oldu. Peki sıralamada başka hangi liseler yer alıyor? İşteİstanbul'un En İyi 10 Lisesi listesinin ayrıntıları...

İstanbul'un En İyi 10 Lisesi

İstanbul'un En İyi 10 Lisesi

Taban puanı ve yüzdelik dilimlere göre İstanbul'un En İyi 10 Lisesi aşağıdaki gibidir;

İstanbul'un En İyi 10 Lisesi

Sıralama

Okul Adı

Taban Puanı

Yüzdelik

1

İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi

500

0,01

2

İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi

500

0,01

3

İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi

497,468

0,06

4

İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi

497,468

0,06

5

İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi

494,202

0,16

6

İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi

491,796

0,28

7

İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi

489,005

0,37

8

İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

489,005

0,37

9

İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

488,705

0,41

10

İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

488,403

0,53
Türkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk SıradaTürkiye'nin En Başarılı 14 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk SıradaEğitim
# istanbul # lise
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