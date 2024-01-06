İstanbul'un En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada

İstanbul'da oturan öğrenci ve veliler bu haber sizi ilgilendiriyor. İstanbul'un en iyi 10 lisesi taban puanı ve yüzdelik dilim karşılaştırmalarına göre belli oldu. Sıralamada Beyoğlu ilçesinde yer alan Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, 500 taban puanı ve 0,01 yüzdelik dilimi ile İstanbul'un en iyi lisesi oldu. Peki sıralamada başka hangi liseler yer alıyor? İşteİstanbul'un En İyi 10 Lisesi listesinin ayrıntıları...

İstanbul'un En İyi 10 Lisesi

Taban puanı ve yüzdelik dilimlere göre İstanbul'un En İyi 10 Lisesi aşağıdaki gibidir;