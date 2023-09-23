İşte Antalya'nın en iyi liseleri

Antalya'da yaşayan lise öğrencileri ve onların velileri Antalya'nın en iyi liseleri listesini merak ediyor. Antalya'nın en iyi liseleri arasında hangileri öne çıkıyor? Antalya'nın en iyi lisesi hangisi? İşte yanıtı...

İşte Antalya'nın en iyi liseleri
İşte Antalya'nın en iyi liseleri
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Antalya'nın en iyi liseleri Antalyalı lise öğrencileri ve onların velileri tarafından merak ediliyor. Antalya'nın en iyi liseleri hangileri? Antalya'nın en iyi lisesi hangisi soruların yanıtlarını merak eden o öğrenciler ve velileri yanıtları bu listede bulabilir. İşte ayrıntılar...

ANTALYA'NIN EN İYİ LİSELERİ

Antalya'nın en iyi liseleri
Antalya'nın en iyi liseleri

Taban puanı ve yüzdelik dilimleri baz alındığı zaman Antalya'nın en iyi lisesi Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi. İşte sıralamada yer alan diğer liseler:

A.S T.S Okul Adı Taban Puan Yüzdelik Dilim
1 22 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi 484,1872 0,72
2 60 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi 473,7713 1,63
3 95 ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi 467,2013 2,29
4 108 ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi 464,394 2,6
5 138 ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi 461,2636 2,96
6 152 ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi 458,4867 3,29
7 182 ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi 454,5851 3,78
8 263 ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi 444,5708 5,14
9 268 ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi 444,0883 5,21
10 329 ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi 437,4214 6,19
11 337 ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi 436,6578 6,3
12 360 ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi 433,8977 6,73
13 426 ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi 426,2227 7,95
14 427 ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi 426,0968 7,98
15 435 ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi 425,3417 8,11
Ankara'nın en iyi liseleri belli oldu! Bakın hangi lise ilk sıradaAnkara'nın en iyi liseleri belli oldu! Bakın hangi lise ilk sıradaEğitim
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