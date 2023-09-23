İşte Antalya'nın en iyi liseleri
Antalya'da yaşayan lise öğrencileri ve onların velileri Antalya'nın en iyi liseleri listesini merak ediyor. Antalya'nın en iyi liseleri arasında hangileri öne çıkıyor? Antalya'nın en iyi lisesi hangisi? İşte yanıtı...
Antalya'nın en iyi liseleri Antalyalı lise öğrencileri ve onların velileri tarafından merak ediliyor. Antalya'nın en iyi liseleri hangileri? Antalya'nın en iyi lisesi hangisi soruların yanıtlarını merak eden o öğrenciler ve velileri yanıtları bu listede bulabilir. İşte ayrıntılar...
ANTALYA'NIN EN İYİ LİSELERİ
Taban puanı ve yüzdelik dilimleri baz alındığı zaman Antalya'nın en iyi lisesi Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi. İşte sıralamada yer alan diğer liseler:
|A.S
|T.S
|Okul Adı
|Taban Puan
|Yüzdelik Dilim
|1
|22
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|484,1872
|0,72
|2
|60
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi
|473,7713
|1,63
|3
|95
|ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi
|467,2013
|2,29
|4
|108
|ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|464,394
|2,6
|5
|138
|ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi
|461,2636
|2,96
|6
|152
|ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|458,4867
|3,29
|7
|182
|ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi
|454,5851
|3,78
|8
|263
|ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi
|444,5708
|5,14
|9
|268
|ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi
|444,0883
|5,21
|10
|329
|ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi
|437,4214
|6,19
|11
|337
|ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi
|436,6578
|6,3
|12
|360
|ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi
|433,8977
|6,73
|13
|426
|ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi
|426,2227
|7,95
|14
|427
|ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi
|426,0968
|7,98
|15
|435
|ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi
|425,3417
|8,11