İşte Antalya'nın en iyi liseleri

Antalya'nın en iyi liseleri Antalyalı lise öğrencileri ve onların velileri tarafından merak ediliyor. Antalya'nın en iyi liseleri hangileri? Antalya'nın en iyi lisesi hangisi soruların yanıtlarını merak eden o öğrenciler ve velileri yanıtları bu listede bulabilir. İşte ayrıntılar...

ANTALYA'NIN EN İYİ LİSELERİ

Antalya'nın en iyi liseleri

Taban puanı ve yüzdelik dilimleri baz alındığı zaman Antalya'nın en iyi lisesi Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi. İşte sıralamada yer alan diğer liseler: