İşte Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri
İyi bir lise okumak adına LGS'ye giren öğrenciler, lise tercihleri yapacak. Türkiye'deki en iyi Anadolu liselerini merak eden adaylar, araştırmalara başladı. Peki Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri hangileri?
LGS'ye giren öğrenciler ve velileri Türkiye'nin en iyi 7 Anadolu lisesi listesini araştırıyor. Taban puanları ve yüzdelik dilime göre belirlenen bu okulların hangi il ve ilçelerde olduğu merak ediliyor. En önde gelen lise hangisi oldu? İşte Türkiye'nin en iyi 7 Anadolu lisesi listesinin detayları...
TÜRKİYE'NİN EN İYİ 7 ANADOLU LİSESİ
1. Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (İstanbul/Beyoğlu) taban puanı: 500.
2. İstanbul Erkek Lisesi (İstanbul/Fatih) taban puanı: 500.
3. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul/Beşiktaş) taban puanı: 497,4675.
4. Cağaloğlu Anadolu Lisesi (İstanbul/Fatih) taban puanı: 491,7958.
5. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İstanbul/Üsküdar) taban puanı: 489,0049.
6. Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul/Kadıköy) taban puanı: 486,1721.
7. Atatürk Anadolu Lisesi (Ankara/Yenimahalle) taban puanı: 483,9397.