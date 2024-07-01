İşte Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri

LGS'ye giren öğrenciler ve velileri Türkiye'nin en iyi 7 Anadolu lisesi listesini araştırıyor. Taban puanları ve yüzdelik dilime göre belirlenen bu okulların hangi il ve ilçelerde olduğu merak ediliyor. En önde gelen lise hangisi oldu? İşte Türkiye'nin en iyi 7 Anadolu lisesi listesinin detayları...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 7 ANADOLU LİSESİ

1. Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (İstanbul/Beyoğlu) taban puanı: 500.

2. İstanbul Erkek Lisesi (İstanbul/Fatih) taban puanı: 500.

3. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul/Beşiktaş) taban puanı: 497,4675.

4. Cağaloğlu Anadolu Lisesi (İstanbul/Fatih) taban puanı: 491,7958.

5. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İstanbul/Üsküdar) taban puanı: 489,0049.

6. Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul/Kadıköy) taban puanı: 486,1721.

7. Atatürk Anadolu Lisesi (Ankara/Yenimahalle) taban puanı: 483,9397.