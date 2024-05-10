Kamuda mülakat sistemi değişiyor

Kamu kurumlarına personel alımında uygulanan mülakat sistemi yenilecek. İlki, öğretmen atamalarında uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu ifadelerle mülakat sisteminin değişeceğini duyurmuştu. Yeni sistemin ayrıntıları ortaya çıktı.



Yeni uygulamada mülakatların daha objektif hale getirilmesi hedefiyle çalışma yürütüldüğü belirtildi. Buna göre, heyet adayın kim olduğunu, aday da heyette kim olduğunu bilmeyecek.



Adaya kod verilecek ve görüşmeler yüz yüze olacak. Öğretmen adayı 45 dakikalık bir sunum yapacak. Görüşme boyunca da adayın ve komisyonun ağzından çıkan her kelime kayıt altına alınacak.



Kamuoyunda tartışma yaratan genel kültür soruları da yeni sistemde olmayacak. Buna göre öğretmen adayları 14 haftalık konulardan sorumlu olacak. Adaya mülakatta sorumlu olacağı ders ve konu hakkında önceden bilgi verilecek.



Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak, aday puanını hemen orada öğrenecek. Yeni sistem ilk olarak 20 bin öğretme atamasında hayata geçirilecek.



