Komşuyla Bilim İş Birliği: İran'la Iğdır Üniversitesi Protokol İmzaladı!

Iğdır ve İran'da ülkelerin üniversiteleri arasında iş birliği için protokol imzalandı. İmzalanan protokol sonucunda İran ve Türkiye'nin arasında köprüsü kuruluyor.

İki üniversite arasındaki stratejik iş birliği protokolü, çeşitli alanlarda ortak araştırma projelerini desteklemeyi, öğrenci ve akademisyen değişim programlarını kolaylaştırmayı ve bilgi transferini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Protokol çerçevesinde tıp, mühendislik, biyoteknoloji ve diğer bilimsel disiplinlerde ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza töreninde konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, iş birliğinin bilimsel alandaki çeşitli disiplinlerdeki öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelerek deneyim ve bilgi paylaşımını teşvik edeceğini belirtti.

Rektör Alma ayrıca, bu protokolün uluslararası arenada bilimsel araştırmalara yeni bir boyut kazandıracağını ve öğrencilere kültürel anlamda zengin bir deneyim sunacağını da sözlerine ekledi.

İmza töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ve başarı dilekleriyle sona erdi.