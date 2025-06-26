KPSS A Grubu başvuruları başladı: İşte sınav tarihleri ve tüm detaylar

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu oturum, sınava girecek tüm adaylar için zorunlu olacak.

Adaylar, bunun dışında 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Alan Bilgisi oturumlarına kendi tercihleri doğrultusunda katılabilecek.

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 13-14 EYLÜL’DE YAPILACAK

KPSS A Grubu kapsamında yer alan Alan Bilgisi sınavları ise iki gün sürecek.

1. Oturum: 13 Eylül 2025 Cumartesi

2. Oturum: 14 Eylül 2025 Pazar

BAŞVURULAR 10 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Adaylar başvurularını 26 Haziran 2025 saat 14.30 itibarıyla yapmaya başladı. Başvurular, 10 Temmuz 2025 tarihine kadar elektronik ortamda devam edecek.

Adaylar başvuru işlemlerini:

ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla,

https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden bireysel olarak ya da,

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin tüm ayrıntılar 2025-KPSS A Grubu Başvuru Kılavuzu’nda yer alıyor.