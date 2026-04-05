KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri

Kamu personeli olmak isteyen adayların beklediği 2026 KPSS takvimi duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan programla birlikte lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınavların başvuru ve sonuç tarihleri kesinleşti.

LİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar başvurularını 1 Temmuz ile 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bu sürede başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günleri 22-23 Temmuz olarak belirlendi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tamamı için aynı takvim geçerli olacak.

ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

Ön lisans KPSS başvuruları 29 Temmuz’da başlayacak ve 10 Ağustos’a kadar devam edecek. Geç başvurular ise 19-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Ortaöğretim KPSS başvuruları 27 Ağustos’ta başlayıp 8 Eylül’e kadar sürecek. Bu sınav için geç başvuru süreci ise 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 7 Ekim’de ilan edilecek. Ön lisans sonuçları 30 Ekim’de adayların erişimine açılacak. Ortaöğretim KPSS sonuçları ise 19 Kasım’da açıklanacak. Ayrıca Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçlarının 25 Kasım’da yayımlanacağı bildirildi.