KPSS Lisans giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 14 Temmuz'da düzenlenecek 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

KPSS Lisans giriş belgeleri erişime açıldı
Editör: Mert Sagit
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi Testi 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

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