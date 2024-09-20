KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden nasıl öğrenilir?

ÖSYM, 2024-KPSS ön lisans sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını nereden ve nasıl öğreneceğini araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden nasıl öğrenilir?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2024-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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