KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden nasıl öğrenilir?
ÖSYM, 2024-KPSS ön lisans sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını nereden ve nasıl öğreneceğini araştırıyor. Detaylar haberimizde...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2024-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı