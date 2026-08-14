LGS 2. nakil sonuçları açıklandı! MEB lise nakil sonuç sorgulama ekranı yayında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen yerleştirme sürecinde ikinci nakil sonuçlarını açıkladı. 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilen birinci nakil sonuçlarının ardından heyecanla beklenen ikinci nakil yerleştirme süreci de tamamlanmış oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı! MEB lise nakil sonuç sorgulama ekranı yayında
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını erişime açtı. 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilen birinci nakil sonuçlarının ardından heyecanla beklenen ikinci nakil yerleştirme süreci de tamamlanmış oldu. Öğrenciler sonuçları Bakanlığın resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

SONUÇLAR "SONUC.MEB.GOV.TR" ADRESİNDE ERİŞİME AÇILDI

LGS kapsamında tercih yapan öğrenci ve velilerin merakla beklediği 2. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuc.meb.gov.tr internet adresinden sorgulanabiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sisteme giriş yaparak hangi liseye yerleştiklerini anlık olarak öğrenebiliyor.

KOMİSYON BAŞVURULARI 17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte süreçte yeni bir dönemece girildi. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlara yönelik başvurular; 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca kabul edilecek. Böylelikle liselere yerleştirme maratonu 28 Ağustos tarihinde nihai olarak tamamlanacak.

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