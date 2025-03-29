LGS başvuru süresi uzatıldı! İşte yeni tarihler ve detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularının süresini 16 Nisan’a kadar uzattı. Öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
LGS başvuru süresi uzatıldı! İşte yeni tarihler ve detaylar
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Milli Eğitim Bakanlığı, 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru sürecinde değişikliğe gitti. Daha önce son başvuru tarihi 11 Nisan olarak duyurulan sınav için başvuru süresi 16 Nisan’a kadar uzatıldı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle öğrenci mağduriyetlerini önlemek amacıyla bu kararın alındığı bildirildi.

BAŞVURULAR e-OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK

Öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden tamamlayabilecek. Başvuruların okul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Okul müdürlükleri için onay süresi de uzatıldı: Daha önce 14 Nisan olarak belirlenen onay işlemleri, 17 Nisan saat 17.00’ye kadar tamamlanabilecek.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS merkezi sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde yapılacak ve iki oturumdan oluşacak.

MEB’in duyurusuna göre, başvurusunu tamamlamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için süreci dikkatle takip etmeleri ve başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor.

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