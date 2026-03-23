LGS başvuruları başladı, son tarih ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Haziran 2026’da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı

Toygu Ökçün
14 Haziran’da gerçekleştirilecek LGS başvuruları, bugünden itibaren başlıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Bu yıl 14 Haziran'da gerçekleşecek lise geçiş sınavı (LGS) için başvurular, e-okul üzerinden yapılabilecek.

Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek.

"BU YIL İLK KEZ..."

Bu yıl ilk kez iki oturum arasında talep eden öğrencilere beslenme paketi verilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ek süre ve farklı uygulamalar da kılavuzda yer aldı.

Sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturumda 50 soru için 75 dakika, ikinci oturumda ise 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 10 Nisan'a kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınav giriş belgeleri 3 Haziran’da yayımlanacak, sonuçlar ise 10 Temmuz’da açıklanacak.

Tercih süreci 13–24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları 5 Ağustos’ta ilan edilecek.

lgs sınavı son başvuru tarihi