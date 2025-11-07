MEB 2026 sınav takvimi açıklandı | LGS ve bursluluk sınavı tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı sınav takvimini yayımladı. LGS kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026’da, bursluluk sınavı ise 26 Nisan 2026’da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılı sınav uygulama takvimini duyurdu.

Buna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ise 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı 20-21 Aralık 2025'te, 2. Dönem Yazılı Sınavı 14-15 Mart 2026'da, 3. Dönem Yazılı Sınavı ise 18-19 Temmuz 2026'da yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı 19-20 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ülke geneli ortak 1. yazılı sınavlar 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan’da, 6. ve 8. sınıf Matematik dersi için 8 Nisan’da, 10. sınıflarda ise Matematik dersi için 9 Nisan’da, Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 10 Nisan’da uygulanacak.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım’da, MEB Görevde Yükselme Sınavı 7 Şubat’ta, Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ise 8 Şubat 2026’da yapılacak.

Bilgisayar tabanlı değerlendirme yöntemiyle 30 Mart–24 Nisan 2026 tarihleri arasında TIMSS 2027 Pilot Uygulaması, 13 Nisan–15 Mayıs 2026 arasında ise Dijital Becerileri İzleme Araştırması 2026 ve ABİDE 2026 Uygulamasıgerçekleştirilecek.

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı 13 Nisan–22 Mayıs’ta, Mesleki Eğitimde Yetkinlikleri İzleme Araştırması ise 20 Nisan–22 Mayıs’ta düzenlenecek.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri, Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik e-Sınavları ile Denklik ve Seviye Tespit e-Sınavları, yıl boyunca 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle yapılacak.

MEB’in 2026 yılı sınav takvimi, odsgm.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

