LGS sınavının tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek sınavın tarihi duyuruldu.

Buna göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.