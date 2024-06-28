LGS sonuçları açıklandı! LGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte LGS sonuç sayfası

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları duyuruldu. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

LGS sonuçları açıklandı! LGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte LGS sonuç sayfası
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran tarihinde iki oturum hâlinde yapılmıştı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirilmişti.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 038 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

TERCİH SÜRECİ 17 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

Öte yandan bugün başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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