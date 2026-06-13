LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Sözel ve sayısal oturumlardan oluşan sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler ve veliler, puan hesaplamalarını yapabilmek amacıyla MEB'den gelecek resmi duyuruya odaklandı. Adaylar gün boyunca "LGS cevap anahtarı yayımlandı mı?" ve "LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aradı.