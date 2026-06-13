LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen iki oturumlu LGS sınavının tamamlanmasıyla birlikte, adaylar ve veliler puan hesaplaması için cevap anahtarını beklemeye başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavını gerçekleştirdi.

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LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? - Resim: 2

Sözel ve sayısal oturumlardan oluşan sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler ve veliler, puan hesaplamalarını yapabilmek amacıyla MEB'den gelecek resmi duyuruya odaklandı. Adaylar gün boyunca "LGS cevap anahtarı yayımlandı mı?" ve "LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aradı.

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LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? - Resim: 3

İKİ OTURUMLU SINAV MARATONU

Öğrencilerin ter döktüğü LGS sınavı iki ayrı oturum halinde düzenlendi. Saat 09.30'da başlayan birinci oturumda adaylara Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi ve 75 dakika süre verildi.

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LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? - Resim: 4

Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve adaylara 80 dakika süre tanındı.

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LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? - Resim: 5

Sınavın bitimiyle birlikte gözler soruların ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı saate çevrildi. Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2025 tarihinde yapılan LGS sınavında MEB, soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını sınavın bitiminden kısa bir süre sonra, saat 14.07 itibarıyla hızlıca erişime açmıştı.

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LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? - Resim: 6

Bu yılki 2026 LGS cevap anahtarının da sınavın hemen ardından, saat 14.00 ile 15.00 arasında meb.gov.tr internet adresi üzerinden PDF formatında ilan edilmesi bekleniyor.

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LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? - Resim: 7

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sınav sorularının yayımlanmasının ardından adaylar için sonuç ve tercih süreci başlayacak. Takvime göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

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LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? - Resim: 8

Öğrencilerin lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve okullardaki boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak.

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LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? - Resim: 9

Sürecin devamında yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile bu işlemlerin sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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