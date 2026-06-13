LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen iki oturumlu LGS sınavının tamamlanmasıyla birlikte, adaylar ve veliler puan hesaplaması için cevap anahtarını beklemeye başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavını gerçekleştirdi.
Sözel ve sayısal oturumlardan oluşan sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler ve veliler, puan hesaplamalarını yapabilmek amacıyla MEB'den gelecek resmi duyuruya odaklandı. Adaylar gün boyunca "LGS cevap anahtarı yayımlandı mı?" ve "LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aradı.
İKİ OTURUMLU SINAV MARATONU
Öğrencilerin ter döktüğü LGS sınavı iki ayrı oturum halinde düzenlendi. Saat 09.30'da başlayan birinci oturumda adaylara Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi ve 75 dakika süre verildi.
Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve adaylara 80 dakika süre tanındı.
Sınavın bitimiyle birlikte gözler soruların ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı saate çevrildi. Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2025 tarihinde yapılan LGS sınavında MEB, soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını sınavın bitiminden kısa bir süre sonra, saat 14.07 itibarıyla hızlıca erişime açmıştı.
Bu yılki 2026 LGS cevap anahtarının da sınavın hemen ardından, saat 14.00 ile 15.00 arasında meb.gov.tr internet adresi üzerinden PDF formatında ilan edilmesi bekleniyor.
SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Sınav sorularının yayımlanmasının ardından adaylar için sonuç ve tercih süreci başlayacak. Takvime göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
Öğrencilerin lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve okullardaki boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak.
Sürecin devamında yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile bu işlemlerin sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.