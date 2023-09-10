Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Lise sınıf geçme şartları 2023 Güncel mevzuat!

Birçok öğrenci Liselerde sınıf tekrarı olacak mı sorusuna yanıt arıyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamadan kısa bir süre önce araştırmalara başladık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda öğrenciler, altıdan fazla dersten başarısız olmaları durumunda sınıf tekrarı yapacak. Peki liselerde not tekrarı mı olacak, yoksa sınıf tekrarı mı geri geldi?

LİSEDE SINIFTA KALMA GERİ Mİ GELDİ? ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

2023-2024 eğitim öğretim yılı yaklaşırken liseye başlayacak binlerce öğrenci "Lisede sınıf tekrarı var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte liselerde sınıf tekrarı uygulamasına yeniden geçilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar uyarınca liselerde sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 50 ortalamayla not geçme uygulamasına son verildi. Buna göre, alt notlar da dahil olmak üzere 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacaktır.

AÇIK LİSELERE ARTIK HER İSTEYEN GEÇEMEYECEK!

Açık liselere geçişlerde de kısıtlamalar getirildi. Artık istisnai durumlar dışında yönetmelik kapsamında açık liselere öğrenci geçiş yapılamayacak. Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerin devam kayıtlarına değinerek bir açıklama yapmıştı. Bakan Tekin:

"Aynı şekilde devam konusunda da şunu bir kez daha vurgulayayım ki, gelecek eğitim-öğretim yılı sonunda çocuklarımızın bu konuda af veya benzeri bir beklenti içinde olmaması gerekiyor. Devam ve sınıf tekrarı konusunda da çok ciddiyiz. Daha sonra sorun yaşamamak için arkadaşlarımızı şimdiden uyaralım."

Tekin, ayrıca Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Bakanlığımızca önemli bir etkinlik takvimi oluşturulduğunu ve bu çalışma kapsamında illere talimat gönderildiğini belirtti. Yeni dönemin en önemli odak alanlarından birinin öğretmen yetiştirme süreci olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, bu konuyu baştan aşağı kapsamlı bir şekilde ele almak istediklerini belirtti.

İLKOKULLARDA SINAVLAR KALDIRILDI!

Mevzuatta yapılan değişiklikler arasında ilkokulları da etkileyen önemli değişiklikler yapıldı. İlkokul sınavlarında çok büyük bir değişim yaşandı. Konuya ilişkin detaylı bilgiler verdiğimiz yazımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.