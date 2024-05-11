Liselilerden Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama

Eğitimdeki şiddet olaylarına ilişkin Türkiye Liseliler Birliği, MEB önünde açıklama yaptı. Liseliler, tehdidin eğitimi müşteri memnuniyetine dönüştüren sistem olduğunu belirtti. Şirketleşen okullarda velilerin de öğretmenleri, "Öğrenciyi memnun etmekle görevli çalışan" yerine koyduğunu vurguladı.

Liselilerden Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama
Editör: Haber Merkezi
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İstanbul Eyüpsultan'da özel bir okulda müdür olan İbrahim Oktugan'ın öğrencisi tarafından öldürülmesine karşı tepkiler dinmmiyor. Öğretmenler iş bıraktı öğrenciler de Milli Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Türkiye Liseliler Birliği Ankara Ankara İl Başkanı Yaşar Yıldarı, asıl tehdidin eğitimi müşteri memnuniyetine dönüştüren sistem olduğunu söyledi.

Yaşar Yıldarı yaptığı açıklamada, "Şirketleşen eğitim sisteminin faturası öğretmen - öğrenci ilişkisine kesiliyor. Vatanı için kalemiyle savaşan öğretmenlerimizin yanındayız, şirketleşen eğitimin karşısındayız! Eğitimde Şiddet Yasası bir ihtiyaç haline gelmiştir. Öğretmenlerimizin haklı talebi bizlerin de talebidir. Şirketleşmiş okullara senelik yüz binlerce lira ödeyen veliler, öğretmenlerimizi, 'Öğrenciyi memnun etmekle görevli çalışan' yerine koyuyor. Cumhuriyet değerlerimize ve Atatürk’ün bize emanet ettiği 'kutsal öğretmen' anlayışına ters bu durum eğitimde şiddeti doğuruyor." ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ÖZENDİRİLİYOR

Ülkenin geleceğini öğretmen ve öğrenci ile inşa edeceklerini belirten liseli gençler uyuşturucu ve silahın özendirilmesine de tepki gösterdi.

Yaşar Yıldarı açıklamasında, "Öğrenciye, dizilerden, müziklerden 'toplumun önderleri' sanatçılardan dayatılan silah, uyuşturucu özentiliğine artık yeter diyoruz! Gençliğimizi bağımlılıklara yedirmeye çalışan, bizleri kültürümüzden kopartan bu sisteme Türkiye Liseliler Birliği olarak savaş açıyoruz!" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Türkiye liseliler birliği # milli eğitim bakanlığı
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