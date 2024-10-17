Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 10.46'da Kale ilçesinde meydana gelen depremde küçük çaplı boya ve sıvalarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle 21 okulda yarın eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Eğitim ve öğretime ara verilen okullar şöyle: