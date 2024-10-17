Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi

Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen 21 okulda, eğitime yarın ara verildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 10.46'da Kale ilçesinde meydana gelen depremde küçük çaplı boya ve sıvalarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle 21 okulda yarın eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Eğitim ve öğretime ara verilen okullar şöyle:

- Kuyulu İlkokulu, Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, Suluköy Kahramanlar İlkokulu, Ali Kuşçu Özel Eğitim, Av. Dr. Güran Yahyaoğlu Anaokulu, Muhammed İkbal AİHL, Hacı Hüseyin Kölük MTAL, Rahmi Akıncı İlkokulu, 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi, Pütürge ÇPAL, Kerem Aydınlar Fen Lisesi, Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi, Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu, Hekimhan Anadolu Lisesi, İbni Sina Özel Eğitim Okulu, Yeşilyurt Kaymakamlık Hizmet Binası, Arguvan Atatürk İlkokulu, Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Recai Vardal Ortaokulu.
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