MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2. ortak sınav tarihleri

Milyonlarca öğrenci ve velinin yakından takip ettiği 1. dönem 2. yazılı sınavları için geri sayım sürüyor. Öğrenciler, özellikle ortak sınavların hangi tarihlerde uygulanacağını merak ederken, MEB’in yayımladığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimi sınav sürecini netleştirdi.

MEB tarafından paylaşılan bilgiye göre, 1. dönem 2. yazılı sınavları 22 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda, 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda ortak sınav uygulaması devam edecek.

Bakanlığın yayımladığı ortak sınav takvimine göre:

2. Dönem 1. Yazılı Sınavları:

– 7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe

– 8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik

– 9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik

– 10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2. Dönem 2. Yazılı Sınavları:

– 2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik

– 3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Öğrenciler için ilk dönemin kritik aşamasını oluşturan bu sınavlar, yıl içi başarı değerlendirmesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Okullarda takvim doğrultusunda hazırlıklar sürerken, sınavların belirtilen tarihlerde uygulanacağı duyuruldu.