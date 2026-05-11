MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimiyle birlikte 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri netleşti. Haziran ayında yapılacak sınavlar öncesinde öğrenciler ve veliler tarihleri araştırmaya başladı. İşte MEB’in açıkladığı sınav takvimi ve detaylar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav tarihleri açıklandı
Yayınlanma:

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim gören milyonlarca öğrenci ve veli, 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihlerini araştırıyor. Dönem sonu başarı puanlarını doğrudan etkileyecek sınavların hangi tarihlerde uygulanacağı netleşti.

MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav haftası takvimine göre ortak yazılı sınavlar haziran ayında gerçekleştirilecek.

MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları 1 Haziran – 12 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek sınavlarda öğrencilere her ders için 40 dakikalık süre verilecek.

ORTAK SINAVLARDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

MEB’in uygulamasına göre ortak yazılı sınavlarda:

açık uçlu, açık uçlu ve kısa cevaplı soru tipleri kullanılacak. Öğrencilerin yorumlama, analiz ve bilgiyi kullanma becerilerinin ölçülmesi hedefleniyor.

HANGİ SINIFLARDA ORTAK SINAV VAR?

MEB uygulamasına göre:

6. sınıf Türkçe, 6. sınıf matematik derslerinin değerlendirmeleri ülke genelinde ortak yapılacak.
Bunun yanında:

8. sınıf matematik, 8. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 8. sınıf matematik derslerindeki ortak değerlendirmeler ise okul yönetimlerinin kararına göre uygulanacak. Öğrenciler ve veliler sınav tarihleri yaklaşırken MEB’in yayımladığı güncel takvimi yakından takip ediyor.

Sarı-lacivertlilerden taraftara müjde! Eyüpspor maçında ücretsiz biletSarı-lacivertlilerden taraftara müjde! Eyüpspor maçında ücretsiz biletSpor
İstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programını açıkladıİstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programını açıkladıYurt
meb yazılı sınav
Günün Manşetleri
Burcu Köksal yarın AK Parti’ye katılıyor
Aydın’da usulsüz rapor skandalı
Trump hayal kırıklığını itiraf etmek zorunda kaldı!
8,7 Milyar Liralık "Kirli Çark" darmadağın edildi!
Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs açıklaması
Önemli açıklamalar
Meteoroloji’den salı günü için kritik uyarı
İran ABD'nin taleplerini "mantık dışı" bulup reddetti
Dolandırıcıların 936 Milyonluk oyunu bozuldu!
Kurban Bayramı öncesi "KKKA" alarmı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den salı günü için kritik uyarı Meteoroloji’den salı günü için kritik uyarı
İstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları