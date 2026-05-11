MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim gören milyonlarca öğrenci ve veli, 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihlerini araştırıyor. Dönem sonu başarı puanlarını doğrudan etkileyecek sınavların hangi tarihlerde uygulanacağı netleşti.

MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav haftası takvimine göre ortak yazılı sınavlar haziran ayında gerçekleştirilecek.

MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları 1 Haziran – 12 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek sınavlarda öğrencilere her ders için 40 dakikalık süre verilecek.

ORTAK SINAVLARDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

MEB’in uygulamasına göre ortak yazılı sınavlarda:

açık uçlu, açık uçlu ve kısa cevaplı soru tipleri kullanılacak. Öğrencilerin yorumlama, analiz ve bilgiyi kullanma becerilerinin ölçülmesi hedefleniyor.

HANGİ SINIFLARDA ORTAK SINAV VAR?

MEB uygulamasına göre:

6. sınıf Türkçe, 6. sınıf matematik derslerinin değerlendirmeleri ülke genelinde ortak yapılacak.

Bunun yanında:

8. sınıf matematik, 8. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 8. sınıf matematik derslerindeki ortak değerlendirmeler ise okul yönetimlerinin kararına göre uygulanacak. Öğrenciler ve veliler sınav tarihleri yaklaşırken MEB’in yayımladığı güncel takvimi yakından takip ediyor.