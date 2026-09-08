MEB 2026-2027 tatil takvimini yayımladı! İlk ara tatil ve 15 tatil ne zaman? İşte gün gün tarihler

Yeni ders yılı için geri sayım sürerken öğrenci, veli ve öğretmenlerin en çok araştırdığı birinci dönem ara tatili, sömestir (15 tatil), ikinci dönem ara tatili ve okulların kapanış tarihleri netleşti. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak yeni eğitim maratonu, 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

Okulların Açılış Tarihi: 14 Eylül 2026 Pazartesi

Birinci Dönem Ara Tatili: 16 Kasım 2026 Pazartesi – 20 Kasım 2026 Cuma (Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün)

Birinci Dönemin Sona Ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl Tatili (15 Tatil / Sömestir): 25 Ocak 2027 Pazartesi – 5 Şubat 2027 Cuma

İkinci Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci Dönem Ara Tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi – 12 Mart 2027 Cuma

Okulların Kapanış Tarihi (Yaz Tatili): 25 Haziran 2027 Cuma

İLK ARA TATİL KASIM'DA, SÖMESTİR OCAK SONUNDA

Bakanlığın açıkladığı resmi takvime göre birinci dönemin yorgunluğu kasım ayında atılacak:

Öğrenciler ilk ara tatillerine 13 Kasım Cuma günü ders bitimiyle çıkacak, 16-20 Kasım tarihleri arasındaki tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili (sömestir) ise 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayacak. 25 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında uygulanacak 15 tatilin ardından ikinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü start alacak.

İkinci dönemin ara tatili bahar aylarında, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.