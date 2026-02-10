MEB 826 personel alımı başvuru şartları neler, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi kapsamında faaliyet gösteren eğitim ve uygulama merkezlerinde görev almak üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edeceğini açıkladı. Başvuru koşulları, tarihleri ve kontenjan-kadro dağılımı kamuyla paylaşılan kılavuzla duyuruldu.

📅 BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

MEB 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı başvuruları 9–13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sisteme kaydolabilecek.

Başvuru sırasında adaylar, doktorası veya öğretmenlik alanlarına göre uygun eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih ediyor olacak.

📌 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alıma ilişkin yayımlanan kılavuzda yer alan şartlara göre:

Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşıyor olmalı.

Öğretim üyesi kadrolarından başvuranlar: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak ve profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi unvanına sahip olmak.

Bakanlık kadrolarında görev yapanlar: Doktora veya üzeri akademik unvana sahip olmak ve öğretmen olarak görev yapmak; ya da öğretmen olarak uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olmak.

📊 SEÇİM VE SINAV TAKVİMİ

Resmî kılavuza göre alım sürecinin aşamaları şöyle:

Başvurular 9–13 Şubat 2026 arasında alınacak.

Öğretim üyeleri arasından başvuran adaylar için değerlendirme, Akademik Kurul teklifi ve Bakan onayıyla belirlenecek; sonuçların 27 Şubat 2026’da açıklanması bekleniyor.

Bakanlık kadrolarından başvuranlar için değerlendirme 16–18 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Belirlenen kontenjanın üç katı aday, 3–9 Mart 2026 tarihleri arasında sözlü sınava girecek.

Sözlü sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçları 25 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.

ℹ️ KİMLER BAŞVURAMAZ?

MEB Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımına mevcut sözleşmeli çalışanların başvurusu geçerli olmayacak; adaylar yalnızca tek bir eğitim merkezi için tercih yapabilecek.