MEB 903 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Branş dağılımı ve şartlar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar, Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak.” ifadelerine yer verildi.

PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

İlana göre 903 sözleşmeli personel; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadrolarında istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular 2 Mart 2026 Pazartesi günü başladı ve 6 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde kariyerkapisi.gov.tr/isealim, www.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.