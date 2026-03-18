MEB açıkladı: Öğretmen olabilmek için KPSS yetmeyecek

Öğretmenlik mesleğine girişte devrim niteliğindeki "Milli Eğitim Akademisi" sistemi hayata geçti. 13 Nisan’da 7 ilde başlayacak eğitimlerde adaylara 32 bin TL ödeme yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğine hazırlık sürecini yeniden yapılandıran "Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Yönetmeliği"ni Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmen adayları için sadece üniversite diploması veya KPSS başarısı yeterli olmayacak; Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim görmek zorunlu hale gelecek.

İLK ETAPTA 10 BİN ADAY EĞİTİLECEK

13 Nisan itibarıyla 7 farklı merkezde başlayacak olan ilk dönem eğitimlerine 10 bin öğretmen adayı kabul edilecek. Akademi süreci boyunca adayların maddi ve sosyal hakları devlet güvencesi altına alınacak.

32 BİN TL ÖDEME VE SOSYAL HAKLAR

Akademiye kabul edilen adaylara eğitim süresince her ay yaklaşık 32 bin TL tutarında hazırlık ödemesi yapılacak. Adayların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanırken, erkek adayların askerlik işlemleri eğitim sonuna kadar ertelenecek. Engelli bireyler, milli sporcular ve sosyal hizmet kapsamındaki adaylara yerleştirmede öncelik tanınacak.

SIKI DİSİPLİN VE DEVAMLILIK KURALLARI

Eğitim sürecinde disiplin ve devamlılık esas alınacak:

Devamsızlık: Dört kez derse geç kalmak yarım gün devamsızlık sayılacak.
Sağlık Durumu: 20 günden fazla rapor alan adayların kaydı dondurularak bir sonraki döneme aktarılacak.
Aile Bütünlüğü: Evli adayların kontenjan dahilinde eşleriyle aynı şehirde eğitim almalarına imkan sağlanacak.

