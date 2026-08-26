MEB-AGS sonuçları açıklandı: İşte sorgulama ekranı

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."