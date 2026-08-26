MEB-AGS sonuçları açıklandı: İşte sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlara bugün saat 11.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğretmen adaylarının katıldığı 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarını erişime açtı.
Temmuz ayında gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanarak adayların bilgisine sunuldu.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"26 Temmuz tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."