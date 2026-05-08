MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren sınav sürecinin detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak atanmak isteyenlerin girmesi gereken 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tek bir takvim çerçevesinde, 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI

Adaylar için belirlenen başvuru takvimi bugün saat 10.00 itibarıyla işlemeye başladı. Sınava katılım sağlamak isteyenler başvurularını 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvuru süreci için adaylara çeşitli alternatifler sunuldu. Adaylar fiziki olarak ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden işlemlerini yapabildikleri gibi, dijital ortamda kurumun resmi internet adresi olan "https://ais.osym.gov.tr" platformunu kullanabiliyor. Ayrıca başvuru işlemleri için ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması da aktif olarak erişime açıldı.

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN REHBER KILAVUZ YAYINDA

Başvuru ekranlarının açılmasıyla eş zamanlı olarak, sınav sürecine dair tüm kuralların ve gereksinimlerin yer aldığı 2026-MEB-AGS Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. Kurum, sürece dahil olacak tüm adaylara işlem yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri uyarısında bulundu. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını ve izlemeleri gereken adımları kılavuz üzerinden teyit etmeleri gerektiği vurgulandı.

Öğretmen adayları için belirleyici olacak her iki oturum da temmuz ayında tamamlanarak atama takvimine yön verecek.