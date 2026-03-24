MEB Akademi sonuçları açıklandı mı? Kayıtlar ne zaman başlayacak?

2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı’na yerleşen öğretmen adaylarının kesin kayıt sonuçları yayımlandı. Adaylar belirlenen tarihlerde şahsen başvuru yapacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı’na yerleşen öğretmen adaylarının kesin kayıt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na yerleşen öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt sonuçları personel.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.” ifadelerine yer verildi.

ADAYLARIN DİKKATİNE

Açıklamada, kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda yer alan evraklarla birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.

Mücbir sebebi bulunan adayların ise noter onaylı vekâlet yoluyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi.

TARİHLER NETLEŞTİ

Kayıt başvurularının 25 Mart’ta başlayacağı ve 3 Nisan 2026 saat 17.00’ye kadar devam edeceği bildirildi.

Hazırlık eğitiminin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacağı açıklandı.

Trafikte dehşeti yaşattılar: Baba-oğula 363 bin TL ceza kesildiTrafikte dehşeti yaşattılar: Baba-oğula 363 bin TL ceza kesildiYurt
Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu anlattı: İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendiUğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu anlattı: İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendiGündem
Meteorolojiden yeni uyarı: Yarın bu 51 şehre sağanak yağmur geliyorMeteorolojiden yeni uyarı: Yarın bu 51 şehre sağanak yağmur geliyorYurt
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
'İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendi'
"Bölgedeki ABD-İsrail üsleri hedef alındı"
"ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı"
Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor
Tüketici Güven Endeksi Mart ayında geriledi
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir
Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehit
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı! Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı!
İslam Memiş tarih verdi: O ay altın yükselecek İslam Memiş tarih verdi: O ay altın yükselecek
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum