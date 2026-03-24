MEB Akademi sonuçları açıklandı mı? Kayıtlar ne zaman başlayacak?
2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı’na yerleşen öğretmen adaylarının kesin kayıt sonuçları yayımlandı. Adaylar belirlenen tarihlerde şahsen başvuru yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı’na yerleşen öğretmen adaylarının kesin kayıt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na yerleşen öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt sonuçları personel.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.” ifadelerine yer verildi.
ADAYLARIN DİKKATİNE
Açıklamada, kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda yer alan evraklarla birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.
Mücbir sebebi bulunan adayların ise noter onaylı vekâlet yoluyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi.
TARİHLER NETLEŞTİ
Kayıt başvurularının 25 Mart’ta başlayacağı ve 3 Nisan 2026 saat 17.00’ye kadar devam edeceği bildirildi.
Hazırlık eğitiminin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacağı açıklandı.