MEB duyurdu: 1 hafta ders yok!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için önemli bir düzenlemeye imza attı. Yeni uygulamayla birlikte okullarda yarıyıl tatili öncesi "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" düzenlenecek. Bu haftada ders işlenmeyecek ve geleneksel karne uygulaması yerini gelişim raporlarına bırakacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MEB duyurdu: 1 hafta ders yok!
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Öğrenciler, 17 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlayacak. İlkokul 1. sınıf öğrencileri için ilk kez uygulanacak olan gelişim raporları, velilerin erişimine "e-Okul" sistemi üzerinden sunulacak.

MEB’in yeni düzenlemesiyle, yıllardır uygulanan karne sistemi son buluyor. Artık öğrencilere zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan gelişimlerini kapsayan "gelişim raporları" verilecek. İlk olarak 1. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak olan bu sistemde, öğrencilerin öğrenme sürecindeki kazanımları ve sosyal-duygusal becerileri değerlendirilecek.

15 tatil öncesinde bir hafta boyunca okullarda ders işlenmeyecek, yerine öğrencilerin aktif katılım sağlayacağı etkinlikler düzenlenecek. İşte 13-16 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan faaliyetlerden bazıları:

13 Ocak Pazartesi:

Yetenek Paylaşım Saati: Öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde ilgi alanlarına yönelik atölye çalışmaları yapacak.
Münazara Etkinliği: Öğrenciler hitabet becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf içi tartışmalar gerçekleştirecek.
Bilgi Yarışması: Okul genelinde düzenlenecek bilgi yarışmalarında öğrenciler hem eğlenecek hem öğrenecek.
14 Ocak Salı:

Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri: Farklı meslek gruplarından uzmanlar, öğrencilere mesleklerini tanıtacak.
Roller Tartışıyor Etkinliği: Öğrenciler, belirlenen konular üzerinden tartışma yapacak.
Oyun Saati: Kutu oyunları, drama etkinlikleri ve MEB'in "100 Çocuk Oyunu" dijital kitabından seçilen oyunlar oynanacak.
15 Ocak Çarşamba:

Bir Fikrim Var Saati: Öğrenciler, toplumsal ve küresel sorunlarla ilgili görüşlerini paylaşacak.
Hitabet Yarışı: Öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada etkili konuşma becerileri değerlendirilecek.
Belgesel ve Animasyon Gösterimi: Yaş grubuna uygun seçilen içerikler öğrencilere izletilecek.
16 Ocak Perşembe:

İyiliği Paylaş Saati: Öğrenciler, iyilik yapmanın önemini konuşacak ve yaptıkları iyilikleri paylaşacak.
Kelime Oyunları: Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için eğlenceli kelime oyunları oynanacak.
Sergi: Öğrencilerin dönem boyunca yaptığı çalışmalar sergilenecek.
Bu etkinlikler, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, dayanışma ve paylaşım duygularını pekiştirmelerine olanak tanıyacak.

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