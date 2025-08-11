MEB duyurdu: Mazerete bağlı iller arası atama sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atama işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerine yapıldı. Böylece, iller arası mazerete bağlı atama başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atama işlemleri sonuçlandırılmış oldu.

