MEB duyurdu! Özel okullarda yabancı isim dönemi sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda, özel öğretim kurumlarına Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe adlar verilecek. Bu düzenleme kapsamında, daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının isimleri de mevzuata uyumlu hale getirilecek. Söz konusu kurumlar, hâlihazırda kullandıkları yabancı adları artık taşıyamayacak.

BAŞVURULAR EN GEÇ 1 EKİM'E KADAR ALINACAK

Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile yalnızca yabancı dil eğitimi veren kurslar bu düzenlemenin dışında tutuldu; söz konusu kurumlara yabancı ad verilebilmesine devam edilecek. Kurum adlarının belirlenmesi sürecinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerinin de göz önünde bulundurulacağı belirtildi. Bu çerçevede, söz konusu değerlere aykırı düşen ve öğrencilerin psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki adların kullanımına izin verilmeyecek.

Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket edileceği vurgulanan düzenlemede, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına bağlı kalınarak kurum adlarının milli ve manevi değerlerle uyum içinde olmasının esas alınacağı kaydedildi. Bu doğrultuda kültürel yozlaşmaya, kimlik erozyonuna, değer erimesine, dilsel yabancılaşmaya ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara yol açılmamasına özen gösterilecek. Yapılan açıklamada, mevzuata uygun kurum adı değişikliği için başvuruların en geç 1 Ekim tarihine kadar tamamlanması gerektiği ifade edildi.