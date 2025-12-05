MEB-EKYS 2026’da hangi konular çıkacak? Yüzde ağırlıklar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 MEB-EKYS yazılı sınavının konu başlıklarını ve yüzde ağırlıklarını duyurdu. Sınav takvimi de netleşti. Başvurular 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında alınacak, sınav 15 Mart’ta yapılacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MEB-EKYS 2026’da hangi konular çıkacak? Yüzde ağırlıklar belli oldu
Yayınlanma:

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) kapsamında uygulanacak yazılı sınavın konu başlıkları ve ağırlıklarının belirlendiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre sınav; Genel Kültür, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları, Eğitim Bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mevzuat alanlarından oluşacak.

Bakanlığın açıklamasında, 2026 MEB-EKYS Yazılı Sınavı’nda alanların ağırlıkları şu şekilde sıralandı:
Genel Kültür yüzde 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları yüzde 15, Eğitim Bilimleri yüzde 15 ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yüzde 30 oranında yer alacak. Mevzuat alanı ise yüzde 20 ağırlığında olup T.C. Anayasası, ilgili kanunlar ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini kapsayacak.

2026 yılı sınav takvimi de paylaşıldı. Buna göre MEB-EKYS başvuruları 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 15 Mart’ta uygulanacak, sonuçlar ise 9 Nisan’da erişime açılacak.

Yanmış aracın yanında başsız ceset bulundu! Isparta Valiliğinden açıklama geldiYanmış aracın yanında başsız ceset bulundu! Isparta Valiliğinden açıklama geldiYurt
Bilim insanları 50 milyon ışık yılı uzunluğunda en büyük dönen yapıyı buldu: “Kozmik oklava”Bilim insanları 50 milyon ışık yılı uzunluğunda en büyük dönen yapıyı buldu: “Kozmik oklava”Bilim ve Teknoloji
Yarın elektrikler 10 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler 10 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
meb
Günün Manşetleri
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Bahis skandalında kim, neden gözaltına alındı?
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
339 organize suç örgütü çökertildi
"Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebilir hale geldi"
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 10 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 10 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?
🔴 TAŞACAK BU DENİZ 9. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE 🔴 TAŞACAK BU DENİZ 9. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE
Güllü'nün ölümünde şok iddia: ''Kameramda itildiği anın görüntüleri var!'' Güllü'nün ölümünde şok iddia: ''Kameramda itildiği anın görüntüleri var!''
SGK düğmeye bastı! SGK düğmeye bastı!