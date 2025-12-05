MEB-EKYS 2026’da hangi konular çıkacak? Yüzde ağırlıklar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) kapsamında uygulanacak yazılı sınavın konu başlıkları ve ağırlıklarının belirlendiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre sınav; Genel Kültür, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları, Eğitim Bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mevzuat alanlarından oluşacak.

Bakanlığın açıklamasında, 2026 MEB-EKYS Yazılı Sınavı’nda alanların ağırlıkları şu şekilde sıralandı:

Genel Kültür yüzde 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları yüzde 15, Eğitim Bilimleri yüzde 15 ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yüzde 30 oranında yer alacak. Mevzuat alanı ise yüzde 20 ağırlığında olup T.C. Anayasası, ilgili kanunlar ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini kapsayacak.

2026 yılı sınav takvimi de paylaşıldı. Buna göre MEB-EKYS başvuruları 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 15 Mart’ta uygulanacak, sonuçlar ise 9 Nisan’da erişime açılacak.