MEB EKYS ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2026 EKYS başvuru tarihi belli oldu
MEB’de yönetici olmak isteyen binlerce aday için kritik süreç başladı. 2026 EKYS başvurularının bugün itibarıyla açılmasıyla birlikte gözler başvuru tarihine, sınav gününe ve şartlara çevrildi. İşte EKYS’ye dair tüm detaylar…
MEB EKYS BAŞVURULARI BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB EKYS) için başvuru süreci 30 Ocak 2026 itibarıyla başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirecek.
Başvurular, 5 Şubat 2026 Perşembe günü sona erecek.
MEB EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar MEB EKYS başvurularını;
ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla,
ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden,
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden
gerçekleştirebilecek.
Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için sınav ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor.
2026 MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN?
2026 yılı MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı;
15 Mart 2026 Pazar günü yapılacak.
Sınav saat 10.15’te başlayacak.
Adaylara 150 dakika (2,5 saat) süre verilecek.
Saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek.
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre;
2026 EKYS sonuçları 9 Nisan 2026 tarihinde
ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.
Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.