MEB o sınavı ertelediğini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ertelendi.
MEB'den yapılan açıklamada, "5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 MEB-EKYS ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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