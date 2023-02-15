MEB o sınavı ertelediğini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

MEB o sınavı ertelediğini duyurdu
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ertelendi.

MEB'den yapılan açıklamada, "5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 MEB-EKYS ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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