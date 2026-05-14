MEB il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır? 2026 il dışı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin duyuruyu yayımladı.

Duyuru kapsamında kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kadroya geçen öğretmenler için ise sözleşmeli ve kadrolu toplam çalışma süresinin dört yılı doldurmuş olması şartı aranacak.

Duyuruda ayrıca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin de gerekli çalışma süresini tamamlamaları halinde başvuru yapabileceği belirtildi.

Norm kadro fazlası öğretmenler ile doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı kapsamındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için bazı durumlarda üç yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 14 Mayıs 2026 tarihinde başladı.

Başvurular 20 Mayıs 2026 günü saat 16.00’ya kadar devam edecek.

Başvuruların geçerli sayılabilmesi için eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanması gerekecek. Onay işlemleri tamamlanmayan başvurular geçersiz kabul edilecek.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığının elektronik başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak tamamlanacak.

Öğretmenlerin başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülü üzerinden kimlik, öğrenim, hizmet puanı ve hizmet süresi bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

40 TERCİH HAKKI VERİLECEK

Öğretmenler başvuru sürecinde en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek.

Ayrıca 40 tercihin ardından 41’inci seçenek olarak il tercihi yapılabilecek. Bu seçeneği işaretleyen öğretmenler, yalnızca tercih ettikleri ilde boş kalan kontenjanlar için değerlendirmeye alınacak.

Hizmet puanları ise başvuruların son günü olan 20 Mayıs 2026 tarihi esas alınarak hesaplanacak.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Hizmet puanlarının eşit olması halinde öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olan öğretmene öncelik verilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Duyuruda ayrıca aile birliği mazereti nedeniyle yapılabilecek atama iptal süreçlerine ilişkin tarihler de yer aldı. Buna göre belirlenen şartları taşıyan öğretmenler, 1-3 Haziran 2026 ile 11-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında atama iptal başvurusunda bulunabilecek.