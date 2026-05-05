MEB il içi atama başvuruları: 2026 öğretmen tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi yer değiştirme sürecine ilişkin detayları açıkladı. Buna göre 2026 yılı il içi atama başvuruları 4-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, MEB’in resmi internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor.

Yapılan başvuruların geçerli sayılabilmesi için sırasıyla görev yapılan okul yönetimi, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylanması şartı bulunuyor. Onay sürecinden geçmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

KAÇ OKUL TERCİH EDİLEBİLİR?

İl içi yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Geniş tercih hakkı sayesinde öğretmenlerin farklı okullar arasında seçim yapma imkanı bulunuyor.

ATAMALAR NEYE GÖRE YAPILACAK?

Atamalarda temel kriter olarak hizmet puanı esas alınacak. Yer değişiklikleri, öğretmenlerin tercihleri ve puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Ayrıca öğretmen ihtiyacı ve oluşabilecek yeni kadro durumları da değerlendirme sürecinde dikkate alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Özel program ve proje uygulayan okullar ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler için belirli bir çalışma süresini tamamlama şartı aranıyor. Bu şartı sağlayan öğretmenler başvuru hakkı elde edebilecek.

MEB tarafından açıklanan takvime göre süreç kısa sürede tamamlanacak ve sonuçlar ilan edilecek.