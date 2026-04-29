MEB, LGS örnek sorularını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS hazırlık sürecindeki adaylar için nisan ayı örnek sorularını ve yapay zeka destekli Türkiye geneli deneme sınavını yayımladı. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki hazırlık çalışmalarını dijital ortama taşıyarak nisan ayı örnek soru kitapçıklarını ve çözüm videolarını paylaştı

Yapay zeka destekli MEBİ platformu üzerinden sunulan içerikler, öğrencilere sınav formatına uyumlu bir hazırlık zemini sunuyor.

Yeni nesil soru tarzlarını barındıran örnek kitapçıklara, MEBİ eğitim platformu üzerinden doğrudan erişim sağlanabiliyor. 

Platformun sunduğu teknik olanaklar şu şekilde:

Soru Analizi: Her soru için hazırlanan çözüm videoları, öğrencilere hatalarını denetleme ve çözüm yollarını metodolojik olarak takip etme imkanı veriyor.

Erişim Seçenekleri: Sorular platform üzerinde çevrim içi olarak çözülebildiği gibi, PDF formatında indirilerek fiziksel çalışma ortamına da aktarılabiliyor.

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI VE PERFORMANS TAKİBİ

MEBİ bünyesinde başlatılan 7. Türkiye Geneli LGS Deneme Sınavı, öğrencilere gerçek sınav provası yapma fırsatı tanıyor.

Takvim: 27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen deneme sınavına sözel ve sayısal oturumlarla katılım sağlanabiliyor.

Sıralama Verisi: Adaylar, sınav sonuçlarına göre Türkiye geneli başarı sıralamalarını ve gelişim grafiklerini sistem üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

LGS hazırlık sürecindeki güncel dokümanlara ve deneme sınavı modülüne "mebi.eba.gov.tr" adresi üzerinden kurumsal erişim sağlanmaktadır.

