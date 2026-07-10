MEB sonuç ekranını açtı! 2026 LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve velinin büyük bir heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını resmen erişime açtı. Sınava katılan binlerce aday, lise eğitimi alacakları okulları belirleyecek olan puanlarını ve kritik öneme sahip yüzdelik dilimlerini artık sorgulayabiliyor.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi olan "meb.gov.tr" adresindeki MEB Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Adaylar ve veliler; T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve ekranda yer alan güvenlik kodunu girerek sınav sonuç belgelerine ulaşabiliyor. Sınav puanları ve yerleştirme dilimleri ayrıca e-Devlet Kapısı ile e-Okul sistemleri üzerinden de anlık olarak görüntülenebiliyor.

LGS'DE TAM PUAN ALAN BİRİNCİ SAYISI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte bu yıl tüm soruları doğru yanıtlayarak şampiyon olan öğrenci sayısını da kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği LGS merkezi sınavı sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı" denildi.

LİSE TERCİH MARATONU 13 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Sınav sonuçlarının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. MEB'in takvimine göre LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler tercihlerini 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar sisteme girerek onaylatabilecekler. Büyük bir merakla beklenen yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde ilan edilecek.